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06 октября, 17:27

Транспорт

В Северной Осетии запустят московскую билетную систему на базе "Тройки"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Северной Осетии планируют внедрить московскую билетную систему на базе карты "Тройка". Соответствующее соглашение подписали правительство Москвы, компания "СберТройка" и власти республики, сообщает ТАСС со ссылкой на заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Председатель комитета Республики Северная Осетия – Алания по транспорту Алан Закаев назвал соглашение важным этапом развития общественного транспорта региона. Он отметил, что при поддержке главы республики стороны приступают к совместной работе над созданием единой системы транспортного обслуживания с использованием карты "Тройка".

Закаев также поблагодарил правительство Москвы и "СберТройку" за поддержку, готовность сотрудничать и делиться технологиями в сфере пассажирских перевозок.

По словам Ликсутова, столица продолжает передавать регионам свои технологические решения и расширять использование билетной системы за пределами города. Он выразил уверенность, что сотрудничество сделает поездки по России удобнее и доступнее.

Ранее Сергей Собянин сообщал, что московская билетная система на базе "Тройки" распространилась на 37 регионов страны. Ежедневно через нее проходит более 4 миллионов транзакций, а сама система позволяет автоматически фиксировать поездки и использовать данные для управления маршрутами, расписанием и транспортом. В 2026 году к ней подключились Ивановская, Брянская и Запорожская области.

Московскую "Тройку" внедрили уже 37 российских регионов

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