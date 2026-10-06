Жена Петросяна призналась, что путешествия для нее не являются отдыхом

Фото: egion-media.com/Persona Stars/044

Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова призналась, что путешествия для нее не являются отдыхом. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Брухуновой, сейчас она исполняет свои мечты, путешествуя по Марокко. Однако, отметила жена юмориста, не стоит путать такие поездки с отпуском.

Брухунова назвала путешествия достаточно энергозатратным событием. Она пояснила, что дорога может занимать по 10 и более часов, также почти каждый день приходится менять отели. В таком случае на сон остается около 4–5 часов.

Супруга Петросяна добавила, что сейчас не находится в зоне комфорта и не может сказать, что ее все устраивает. По ее словам, предыдущая поездка стала очень тяжелой.

Ранее Брухунова не попала на Неделю моды в Милан, так как ей не выдали визу в Европу. Она отметила, что это первый подобный случай за все годы ее путешествий в европейские страны. При этом причину отказа в визовом центре не раскрыли.

