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22 сентября, 10:59

Шоу-бизнес

Жена Петросяна не смогла попасть в Европу из-за отказа в визе

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Супруге юмориста Евгения Петросяна Татьяне Брухуновой не выдали визу в Европу, из-за чего она не смогла поехать на Неделю моды в Милан, куда должна была отправиться 22 сентября. Об этом она сообщила в Instagram (принадлежит компании Meta, признана в России экстремистской и запрещена), передает "Газета.ру".

По словам Брухуновой, это первый подобный случай за 13 лет ее путешествий по Европе. Она добавила, что причину отказа в визовом центре не назвали.

Ранее блогер и модель Оксана Самойлова не смогла попасть на показ бренда Balenciaga. Она прибыла на мероприятие со своим пригласительным, однако внутрь пройти не смогла.

Позже выяснилось, что девушка приобрела за 8 тысяч евро поддельный билет. В итоге она просто сфотографировалась на фоне места проведения показа.

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