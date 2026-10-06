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06 октября, 17:37

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Медоеды Нео и Тринити из Московского зоопарка вернулись в теплые вольеры

Фото: MAX/"Московский зоопарк"

Медоеды Нео и Тринити из Московского зоопарка перебрались в теплые вольеры павильона "Животные Африки". Об этом сообщила пресс-служба зоопарка.

"Пока погода за окном становится прохладнее, в павильоне "Животные Африки" становится оживленно! Одними из первых свои уличные вольеры покинули бесстрашные медоеды", – говорится в сообщении.

Как отметили в зоосаде, для хищников такой переезд является привычным делом. На этот раз животные проворно зашли в транспортировочные боксы и перебрались в свой просторный "трехкомнатный" вольер.

Чтобы адаптация прошла гладко, киперы разложили по всему помещению лакомые кусочки мяса. Хищники сразу включились в поиски и собрали все угощение. При этом наблюдать за медоедами по-прежнему можно онлайн.

Сезонный переезд теплолюбивых обитателей в отапливаемые вольеры стартовал в Московском зоопарке в конце сентября. Сотрудники в этом вопросе ориентируются на погоду и самочувствие животных.

Первыми в зимние павильоны отправились попугаи. В павильон "Животные Африки" переедут почти все коренные жители материка.

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