МЖИ обязала УК отремонтировать домовую вентиляцию в Гольянове

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мосжилинспекция обязала управляющую компанию восстановить работу принудительной системы вентиляции в многоквартирном доме на Амурской улице в столичном районе Гольяново. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Поводом для проверки стало обращение жителя дома, который пожаловался на длительное бездействие коммунальщиков. Он указал, что проблемы с вентиляцией в квартире сохранялись продолжительное время, однако управляющая организация не принимала мер для их устранения.

Инспекторы МЖИ провели проверку и установили, что дом оборудован принудительной системой вентиляции, которая не функционировала из-за неисправности двигателя. Ведомство указало УК на недопустимость нарушения правил содержания общедомового имущества и потребовало оперативно разобраться с этим.

В результате старый вентиляционный двигатель был заменен, а оборудование запущено в эксплуатацию. Сейчас система в доме функционирует штатно.

Ранее Мосжилинспекция зафиксировала незаконную перепланировку квартиры в доме в Языковском переулке в Хамовниках. В ведомство обратился сосед, который заметил, что ремонтные работы длятся слишком долго.

Выяснилось, что владелец квартиры убрал ненесущие перегородки с дверными проемами и увеличил площадь совмещенного санузла за счет коридора. Его обязали устранить нарушения или узаконить изменения.

