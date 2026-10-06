Приставы в Пермском крае защитили женщину от агрессивных пчел соседа

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В Пермском крае судебные приставы добились демонтажа ульев на пасеке, которая мешала жить местной жительнице. Об этом сообщили в региональной службе судебных приставов.

У женщины из села Шерья была аллергия на яд пчел. Насекомые с соседнего участка постоянно прилетали к ее дому, из-за чего она боялась выходить на улицу. Любая работа на собственной земле могла закончиться для нее отеком Квинке и госпитализацией.

Конфликт с соседом-пасечником длился несколько лет. Договориться мирно не получалось, поэтому женщина обратилась в суд. Инстанция встала на ее сторону и запретила соседу содержать и разводить пчел, однако тот продолжал игнорировать решение.

Тогда пристав ограничил ответчика в праве регистрации недвижимости. Это и побудило пасечника демонтировать все ульи.

Ранее рой пчел атаковал машину жителя Дагестана. Насекомые покрыли кузов и стекла машины, а затем залетели в салон через открытую дверь. Причиной случившегося, вероятно, стало то, что одна из самок оказалась внутри автомобиля или рядом с ним, а остальные пчелы последовали за ней.