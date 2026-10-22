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22 октября, 18:54

Происшествия

Ксения Собчак заявила, что плакала от радости после освобождения Кирилла Суханова

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Журналистка Ксения Собчак назвала освобождение бывшего коммерческого директора холдинга "Осторожно медиа" Кирилла Суханова счастливым событием. О своей реакции на эту новость она рассказала в телеграм-канале.

"Комментировать ничего не буду – по просьбе важных и близких мне людей – но сегодня я плакала наконец от того, что произошло что-то хорошее и справедливое. А впереди – только большая и интересная жизнь. И давайте помнить, что мстить судьбами других людей – подлость и низость", – написала Собчак.

Суханова задержали в Москве в октябре 2022 года. Вместе с ним арестовали бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского (Кузьмина) и журналиста Тамерлана Бигаева.

Сторона обвинения заявляла, что все трое вымогали у главы "Ростеха" Сергея Чемезова 11 миллионов рублей. По версии следствия, деньги требовали за отказ от публикации порочащих сведений в телеграм-канале "Тушите свет" и удаление одного из постов.

В 2024 году Суханова приговорили к 7,5 года колонии строгого режима, Романовский и Бигаев получили по семь лет заключения.

22 октября Суханов вышел на свободу – Скопинский суд Рязанской области удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождение, в прокуратуре это решение оспаривать не стали.

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