В Росрыболовстве заверили, что красной икры хватит к Новому году

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Красной икры на российском рынке достаточно, чтобы удовлетворить спрос, включая новогодний период. Об этом сообщил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума.

По его словам, многие компании, в том числе государственная компания АО "ДРУК" (Дальневосточная рыбопромышленная управляющая компания), поставляют на внутренний рынок доступные объемы рыбы и икры.

"Поэтому икры будет абсолютно хватать", – заверил он.

Кроме того, Шестаков заявил, что стоимость красной икры не будет составлять 30 тысяч рублей за 1 килограмм. В таком случае люди просто перестанут ее покупать, пояснил он. Информация о такой стоимости деликатеса к Новому году распространилась в СМИ.