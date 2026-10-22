Перечень локализованных автомобилей для такси пополнят 2 модели Haval

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева​

Список автомобилей отечественного производства, которые допущены к работе в такси, пополнят Haval H3 и Haval Dargo. Об этом сообщил Минпромторг России.

Обе модели выпускают по полному циклу в Тульской области.

Распоряжение правительства, которым вносятся изменения, уже подписано и опубликовано на официальном портале правовой информации. Сам обновленный перечень разместят на официальном сайте министерства.

После обновления в списке будет 38 моделей. В него входят автомобили брендов Haval, Tenet, Omoda, Lada, Sollers, Evolute, Voyah, "Москвич", UMO, "Атом", Jetour и Jeland.

Всего критериев включения моделей в список три. Первый – совокупное количество баллов локализации не ниже порога, установленного правительством для госзакупок.

Второй – машина произведена в рамках СПИК, заключенного с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года. Третий – производство идет по СПИК, подписанному после 1 марта 2025 года, и по этой модели правительство отдельно приняло решение о допуске к использованию в качестве легкового такси.

В министерстве отметили, что перечень "подразумевает возможность регулярной актуализации по мере выхода на рынок новых локализованных моделей, соответствующих критериям закона".

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, предлагающий освободить электромобили от требований локализации для работы в такси. Предполагается, что это должно снизить потребление бензина в России и сгладить сезонные пики потребления топлива. Вместе с тем реализация инициативы не потребует дополнительных расходов из федбюджета.