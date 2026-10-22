Дегтярев: МОК знает о странах, нарушающих правила допуска российских спортсменов

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Олимпийский комитет России информирует Международный олимпийский комитет о странах, которые ограничивают допуск российских спортсменов с национальной символикой. Об этом ТАСС заявил министр спорта РФ и глава ОКР Михаил Дегтярев на форуме "Россия – спортивная держава".

По словам Дегтярева, российская сторона регулярно передает в МОК перечень инцидентов, связанных с отказами в визах и нарушениями правил допуска спортсменов с национальной атрибутикой. Он также заявил, что в ближайшие 1–2 года страны, бойкотирующие решения международного спортивного сообщества, могут лишиться права проводить соревнования.

Ранее МИД РФ негативно отреагировал на отказ Нидерландов выдать визы части российской сборной по спортивной гимнастике перед чемпионатом мира в Роттердаме.

В ведомстве обратили внимание, что документы не получили именно сильнейшие и наиболее титулованные гимнастки, претендовавшие на высокие награды, а посольство сначала затягивало прием заявлений, а затем оформило визы лишь части команды, сославшись на позицию неназванных партнеров по ЕС.

