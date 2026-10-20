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20 октября, 11:47

Спорт

МИД РФ указал на шовинистические приемы Нидерландов против российских гимнасток

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Российский МИД назвал шовинистическими действия властей Нидерландов, которые не выдали визы части российской сборной по спортивной гимнастике перед чемпионатом мира в Роттердаме. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте ведомства.

"В визах было отказано наиболее сильным и титулованным российским гимнасткам, которые претендовали на высокие награды", – говорится в сообщении.

По информации российского внешнеполитического ведомства, сначала нидерландское посольство в Москве долго не принимало визовые заявления на членов команды, а затем оформило документы лишь для части спортсменок. В качестве объяснения нидерландская сторона сослалась на позицию неназванных партнеров по Евросоюзу.

В МИД РФ заявили, что международным спортивным федерациям следует учитывать действия Нидерландов при выборе стран для проведения соревнований. По мнению ведомства, произошедшее ставит под сомнение возможность обеспечить равные условия для всех участников.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике проходит в Роттердаме с 17 по 25 октября.

Ранее российские гимнасты уже сталкивались с проблемами при оформлении виз перед международными соревнованиями. Так, в августе 2026 года лидеры женской сборной Ангелина Мельникова, Виктория Листунова и Анна Калмыкова, а также часть мужской команды и тренерского штаба не получили хорватские визы за два дня до вылета на чемпионат Европы в Загреб.

Позже ситуацию удалось частично изменить. После вмешательства МИД России Мельникова и Калмыкова все же получили разрешение на въезд и смогли выступить на турнире, а Листунова до старта так и не добралась.

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