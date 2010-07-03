Музейный парк у Политеха планируют открыть к Дню города

Работы по созданию музейного парка у Политехнического музея в центре столицы планируют завершить к Дню города в 2019 году. К этому же времени рассчитывают обновить фасады здания. Сейчас реставрация музея выполнена на 45 процентов.
"Здание мы будем сдавать совместно с музеем в 2020 году, потому что монтаж экспозиций – это целый строительный процесс", – цитирует Агентство "Москва" главу одного из строительных подразделений Дом.РФ Ираклия Колбая.
Специалист отметил, что при создании музейного парка рабочие расчистили 6,5 метра стен здания, ранее находившихся под землей.
Парк объединит существующие в центре Москвы пешеходные зоны и маршруты: Никольскую и Мясницкую улицы, Рождественку, Маросейку, Покровку, а также парк "Зарядье".
Самый важный элемент архитектурной концепции – озелененный амфитеатр перед главным входом в музей со стороны Лубянской площади. Он будет служить площадкой для лекций и фестивалей на открытом воздухе.
Проект пешеходной зоны не предполагает вырубку зеленых насаждений существующего сквера со стороны Лубянки. Благоустройство вокруг памятника "Соловецкий камень" полностью сохранят.
Политехнический музей был создан в 1872 году на основе фондов политехнической выставки. Сегодня он один из крупнейших научно-технических музеев мира. С 1991 года музей является особо ценным объектом культурного наследия народов России. На время реконструкции Политехнический музей работает на временных площадках.
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