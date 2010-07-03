Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Сергей Собянин рассказал о сохранении культурного наследия Москвы. Этой теме мэр посвятил пост на своем личном сайте.

Собянин назвал Москву городом с уникальной историей. Он считает естественным, что москвичи трепетно относятся к судьбе памятников старины.

По словам мэра, горожане получили от своих предков богатейшее многовековое наследие, которое необходимо сохранить и передать потомкам. При этом он отметил, что это многомиллионный город, где реновация отдельных зданий или даже целых кварталов будет идти всегда, поскольку здесь живут реальные люди с их повседневными нуждами и запросами, а не музейные экспонаты.

"И раз это неизбежно, всегда будет существовать конфликт между интересами застройщиков и задачей защиты сложившейся городской среды. Роль правительства Москвы – быть посредником в разрешении этого конфликта", – подчеркнул Собянин. Он отметил, что столичные власти всегда ищут компромисс.

Мэр рассказал, что сегодня под охраной города находятся 3025 зданий, которые являются объектами культурного наследия федерального и регионального значения. Эти памятники запрещено сносить или же существенно изменять.

Также в столице 1135 зданий, которые носят статус выявленных объектов культурного наследия. Они охраняются так же, как объекты из предыдущей категории. 144 здания в столице обладают признаками культурного наследия. По ним проводится экспертиза, которая определит историко-культурную ценность здания. До принятия решения на объекте не могут проводить работы.

Помимо этого, в городе числятся 1289 исторически ценных и объектов, которые при этом не являются памятниками, но представляют собой ценность в составе сложившейся городской застройки. Их можно реконструировать, но обязательно сохраняя исторически ценные элементы.

Собянин напомнил, что в 2010 году срочных реставрационных работ требовали 1325 объектов культурного наследия – 39% от общего числа. Кроме того, на руках у застройщиков находились разрешения на снос более 200 зданий. В итоге власти отменили все действовавшие на 2010 год, но нереализованные разрешения на снос.

Также был ускорен процесс постановки исторических зданий на государственную охрану. За последние годы под охрану власти взяли 988 объектов. Из них 397 объектов получили статус памятников истории и культуры. Также ужесточен контроль, а бережное отношение к памятникам поощряется.

Мэр добавил, что власти запустили беспрецедентную (не только за всю историю России, но и в мировой практике) программу реставрации. С 2011 по начало 2019 года отреставрировано 1247 объектов культурного наследия.