Фонтан "Каменный цветок" на ВДНХ запустят к маю

Фото: Telegram-канал Агентство "Москва"

Фонтан "Каменный цветок", расположенный на ВДНХ, после реставрации будет работать в полную силу и выглядеть так, как его задумал архитектор Константин Топуридзе. Фонтан откроется к началу мая, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ВДНХ.

"К началу мая на ВДНХ откроется после первой за 65 лет реставрации фонтан "Каменный цветок" вместе с другим символом ВДНХ – фонтаном "Дружба народов". Москвичи и гости столицы увидят "Каменный цветок" таким, как его задумывал архитектор Топуридзе. После реставрации фонтан станет мощнее и ярче – как в момент пуска в 1954 году", – сказано в сообщении.

Сейчас уже завершаются наладочные работы. В этом сезоне фонтан снова заработает в полную силу. Пробный пуск уже прошел. Специалистам удалось сохранить около 30 процентов исходной смальты, остальная изготовлена по историческим образцам.



В 1954 году для украшения фонтана был использован цветной марблит из непрозрачного глушеного стекла и разноцветная кантарель из листов сусального золота, спеченных между пластинами цветного стекла. Новую смальту для отделки изготавливали в Москве и Санкт-Петербурге по оригинальным фрагментам.

При очистке оригинальных тессеров стало понятно, что изначально фонтан был ярче. Для защиты от воздействия жесткой воды, для уменьшения возникновений отложений на поверхности смальты была проведена гидрофобизация составом.