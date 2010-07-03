Лифты заменят в "доме-книжке" на Новом Арбате

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Машинное помещение в одном из "домов-книжек" на Новом Арбате отремонтируют. Кроме того, в 26-этажном здании 1977 года постройки заменят шесть лифтов, сообщает пресс-служба Москомэкспертизы.

По словам председателя ведомства Валерия Леонова, в ходе реконструкции здания появится пристройка для размещения лифтового оборудования. Работы проведут по адресу: улица Новый Арбат, дом 11, строение 1. Вся необходимая документация уже согласована.

Проект предусматривает демонтаж существующих и устройство шести новых электрических лифтов. Грузоподъемность четырех из них составит 1,6 тонны, еще два смогут поднять до тысячи килограммов.

Рабочие также заменят лифтовое оборудование и двери лифтовых шахт. Внутреннюю отделку машинных помещений выполнят в соответствии с заданием на проектирование и функциональным назначением помещений.

Ранее стало известно, что системы электроснабжения заменят в 274 домах столицы. В рамках программы капремонта в зданиях установят энергосберегающие светильники.