Системы электроснабжения заменят в 274 домах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Системы электроснабжения заменят в 274 домах на севере Москвы по программе капитального ремонта в 2019 году, передает Агентство "Москва".

Как сообщает пресс-служба Фонда капитального ремонта столицы, будет осуществлена "полная замена всей инженерной системы дома в местах общего пользования".

Также на вводах в квартиры установят устройства защитного отключения (УЗО), которое "служит для автоматического прерывания цепи в случае превышения тока".

Отмечается, что оборудование позволяет повысить безопасность и защитить жителей от поражения электричеством, если произошло нарушение изоляции.

Кроме того, будет проведена установка энергосберегающих светильников и монтаж выключателей, а также замена поэтажных щитков и вводно-распределительных устройств.

11 февраля начальник Мосжилинспекции Олег Кичиков сообщил, что жители стали реже жаловаться на содержание многоквартирных домов по сравнению с 2017 годом.