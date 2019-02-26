Темы дня

Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

01:22

Системы электроснабжения заменят в 274 домах Москвы

город ЖКХ

01:22

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Системы электроснабжения заменят в 274 домах на севере Москвы по программе капитального ремонта в 2019 году, передает Агентство "Москва".

Как сообщает пресс-служба Фонда капитального ремонта столицы, будет осуществлена "полная замена всей инженерной системы дома в местах общего пользования".

Также на вводах в квартиры установят устройства защитного отключения (УЗО), которое "служит для автоматического прерывания цепи в случае превышения тока".

Отмечается, что оборудование позволяет повысить безопасность и защитить жителей от поражения электричеством, если произошло нарушение изоляции.

Кроме того, будет проведена установка энергосберегающих светильников и монтаж выключателей, а также замена поэтажных щитков и вводно-распределительных устройств.

11 февраля начальник Мосжилинспекции Олег Кичиков сообщил, что жители стали реже жаловаться на содержание многоквартирных домов по сравнению с 2017 годом.

Читайте также

город ЖКХ

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика