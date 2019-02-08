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07:42

Более 32 тысяч лифтов заменили в Москве за восемь лет

ЖКХ город

07:42

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С 2011 года в столице заменили более 32 тысяч лифтов, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков уточнил, что 13,6 тысячи лифтов обновили по программе капитального ремонта, которая реализуется с 2015 года.

По его словам, отремонтированы инженерные системы и конструктивные элементы зданий более чем в шести тысячах домов. До конца этого года в городе заменят еще 1820 устаревших лифтов, капремонт проведут в 1982 домах площадью 9,2 миллиона "квадратов".

Бирюков уточнил, что это самая масштабная программа ремонта жилья в новейшей истории России. "Фактически капремонт охватил почти каждый четвертый многоквартирный дом на территории города, включенный в программу", – подчеркнул он.

В целом столичная программа капремонта многоквартирных домов охватывает 27 920 домов площадью 248,83 миллиона квадратных метров. В ее раках планируется отремонтировать 355 тысяч систем и элементов зданий и заменить 112 тысяч лифтов.

Ранее Дмитрий Медведев призвал принять меры по стимулированию в сфере производства лифтов в России. По его словам, ежегодно в России в эксплуатацию вводится порядка 40 тысяч лифтов. Большинство из них – около 70% – сделано местными производителями. 30% – это иностранные производители.

Премьер предложил принять меры по дополнительному стимулированию производства в РФ и устранению недобросовестной конкуренции, если она имеется. Он также отметил, что в настоящий момент в ряде регионов лифтовое оборудование устарело. В связи с этим, сказал Медведев, необходимо проработать все вопросы, включая вопрос о том, как обеспечить соответствие лифтового оборудования нормам безопасности.

ЖКХ город

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