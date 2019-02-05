Медведев озаботился российскими лифтами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Дмитрий Медведев призвал принять меры по стимулированию в сфере производства лифтов в России. Об этом он заявил в ходе совещания о развитии производства промышленной продукции, необходимой для обеспечения реализации национального проекта "Жилье и городская среда", в котором также принял участие Сергей Собянин.
"У нас ежегодно в России в эксплуатацию вводится порядка 40 тысяч лифтов. Большинство из них – около 70% – сделано нашими производителями. 30% – это иностранные производители. Здесь надо подумать, надо принять меры по дополнительному стимулированию производства в нашей стране и устранению недобросовестной конкуренции, если она имеется", – сказал глава правительства, передает Агентство "Москва".
Премьер-министр также отметил, что в настоящий момент в ряде регионов лифтовое оборудование устарело. В связи с этим, сказал Медведев, необходимо проработать все вопросы, включая вопрос о том, как обеспечить соответствие лифтового оборудования нормам безопасности.
В 2018 году в Москве заменили 13 тысяч лифтов. Современное лифтовое оборудование появилось более чем в 1,5 тысячи многоквартирных домов.
В новых лифтах есть система оповещения о прибытии на нужный этаж, а также световая индикация. Пассажиров информируют о направлении движения. Для слабовидящих табло продублировано шрифтом Брайля.
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