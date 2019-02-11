Москвичи стали реже жаловаться на содержание многоквартирных домов

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Начальник Мосжилинспекции Олег Кичиков сообщил, что по итогам работы с населением в прошлом году зафиксировано снижение количества обращений по сравнению с 2017 годом.

По его словам, Мосжилинспекция особое внимание уделяла домам, откуда чаще всего поступали обращения граждан.

"Систематические контрольные мероприятия и осмотры таких жилых объектов привели к уменьшению нарушений и, как следствие, снижению количества обращений жителей", – отметил Кичиков.

Чаще всего граждане обращались по вопросам, связанным с техническим содержанием жилого фонда, раскрытием информации управляющими организациями, с порядком начисления платы за ЖКУ.

Согласно анализу, количество обращений по вопросам технического содержания и эксплуатации домов управляющими компаниями и жилищными объединениями уменьшилось на четверть.

Как стало известно ранее, в столице планируется провести капитальный ремонт в двух тысячах домов в будущем году. Ремонт будут делать в рамках региональной программы. Планируется отремонтировать в домах все системы жизнеобеспечения, которые нуждаются в обновлении.