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12:55

Более 2 тысяч столичных домов капитально отремонтируют в 2019 году

город ЖКХ

12:55

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве планируется провести капитальный ремонт в двух тысячах домов в будущем году. Ремонт будут делать в рамках региональной программы. Планируется отремонтировать в домах все системы жизнеобеспечения, которые нуждаются в обновлении, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу комплекса городского хозяйства столицы.

"В перечень вошли, например, более 1,5 тысячи инженерных систем электроснабжения, 1,4 тысячи крыш и 1,7 тысячи фасадов. Кроме того, замене подлежат более 2 тысяч лифтов", – говорится в сообщении.

Как уточняется, работу по домам, которые включены в программу капремонта на будущий год, уже начали.

Ранее сообщалось, что с начала нынешнего года систему электроснабжения заменили почти в 240 домах на западе Москвы по программе капремонта. Замену внутридомовых систем электроснабжения провели в 239 жилых домах на территории ЗАО. Специалисты выполнили прокладку кабель-каналов, монтаж светильников, выключателей и фотореле.

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город ЖКХ

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