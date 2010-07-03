Движение на улице Обручева ограничат до октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение на нескольких участках улицы Обручева на юго-западе столицы ограничат с 13 мая по 1 октября. Это связано с проведением инженерных работ.

В информационном центре транспортного комплекса уточнили, что круглосуточно будет ограничено движение по улице Обручева в районе дома 6 и на участке от дома 24 до дома 26В. Кроме того, с 1 июня по 1 октября круглосуточно ограничат движение от дома 18 до дома 20.

Ранее стало известно, что движение транспорта по Озерковской набережной полностью перекроют с 23:00 8 мая до 23:00 22 мая. Перекрытие связано с проведением работ по благоустройству.

В ЮВАО перекрыли участки двух улиц в связи со строительством Некрасовской линии столичного метрополитена. Ограничения будут действовать до февраля 2020 года.

