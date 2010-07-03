Движение транспорта перекрыли из-за строительства ТПУ "Технопарк"

Движение в районе на юге столицы ограничили из-за строительства транспортно-пересадочного узла "Технопарк", сообщает информационный центр транспортного комплекса Москвы.
До 15 мая полностью будет перекрыт участок дублера проспекта Андропова от дома 1А до съезда на основной ход проспекта Андропова.
До 25 августа не будет движения на одной полосе на проспекте Андропова от дома 10 до дома 8 на улице Трофимова.
ТПУ "Технопарк" появится на базе одноименной станции Замоскворецкой линии метро. Он обеспечит подход к бизнес-центру Нагатино i-land, парку развлечений и территории бывшего завода имени Лихачева (ЗИЛ). Предусмотрены дополнительные развязки и реконструкция отдельных участков дорог.
Также в составе ТПУ появится жилой комплекс с детским садом на 50 мест, блоком начальных классов на 150 мест и многофункциональный комплекс.
В 20-этажном комплексе на улице Андропова будет более 750 апартаментов, а также магазины, рестораны, кафе, офисные помещения и подземная парковка. Общая площадь объекта составит 46 тысяч квадратных метров. Строительство планируют завершить в 2021 году.
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