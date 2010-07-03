Фото: Антон Великжанин/Москва 24

Движение на улице Княжнина перекрыли до 1 февраля 2020 года из-за строительства жилого комплекса, сообщает Агентство "Москва".

Полное перекрытие будет действовать на участке от дома № 24 до дома № 24, строение 8. Также будет перекрыто движение в Проектируемом проезде № 1329.

Ранее сообщалось, что из-за реконструкции инженерных сетей ограничено движение на участке улицы Ленинская Слобода.