Движение ограничили на участке улицы Ленинская Слобода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На участке улицы Ленинская Слобода ограничили движение транспорта. Там пройдут работы по реконструкции инженерных сетей, сообщает Агентство "Москва".

Движение ограничено на участке от дома №11, строения 9 до дома №9. Также в районе дома № 9 ограничения введут с 30 марта по 10 апреля.

С 1 по 10 апреля ограничение введут в районе дома №7, с 1 по 15 апреля – на участке от дома №5, корпуса 2 до дома №5, корпуса 1. С 1 по 20 апреля движение ограничат в районе дома № 5, корпуса 1, с 1 по 27 апреля – на участке районе дома №5.

С 13 по 30 мая движение ограничат в районе дома № 4, а с 13 по 31 мая – на участке переулка Пересветова в районе дома №4 по улице Ленинская Слобода.

Ранее сообщалось, что часть улиц на востоке столицы перекроют из-за закрытия участка метро от "Комсомольской" до "Бульвара Рокоссовского". Ограничения, которые введут с 30 марта по 6 апреля, связаны со строительством БКЛ.