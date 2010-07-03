Движение ограничили на участке улицы Ленинская Слобода

На участке улицы Ленинская Слобода ограничили движение транспорта. Там пройдут работы по реконструкции инженерных сетей, сообщает Агентство "Москва".
Движение ограничено на участке от дома №11, строения 9 до дома №9. Также в районе дома № 9 ограничения введут с 30 марта по 10 апреля.
С 1 по 10 апреля ограничение введут в районе дома №7, с 1 по 15 апреля – на участке от дома №5, корпуса 2 до дома №5, корпуса 1. С 1 по 20 апреля движение ограничат в районе дома № 5, корпуса 1, с 1 по 27 апреля – на участке районе дома №5.
С 13 по 30 мая движение ограничат в районе дома № 4, а с 13 по 31 мая – на участке переулка Пересветова в районе дома №4 по улице Ленинская Слобода.
Ранее сообщалось, что часть улиц на востоке столицы перекроют из-за закрытия участка метро от "Комсомольской" до "Бульвара Рокоссовского". Ограничения, которые введут с 30 марта по 6 апреля, связаны со строительством БКЛ.
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