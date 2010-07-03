Участок улицы Свободы перекрыли на два месяца в Москве

Фото: Москва 24/Роман Васильев

Движение на улице Свободы в на северо-западе столицы ограничили на два месяца из-за проведения инженерных работ.

Движение будет перекрыто круглосуточно по 5 августа, сообщили Агентству "Москва" в информационном центре транспортного комплекса столицы.

Уточняется, что ограничение введено на участке улицы от дома 28, корпус 1 до дома 37 на одной полосе в каждом направлении.

Ранее в связи со строительством развязки по 15 декабря перекрыли съезд с улицы Генерала Дорохова на внутреннюю сторону МКАД.