Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение на участке дублера Рублевского шоссе ограничат с 24 июня по 31 августа в связи с проведением работ по реконструкции газопровода. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на информационный центр транспортного комплекса города.

Уточняется, что нельзя будет проехать в районе Рублевского шоссе – от дома № 91, корпуса 4 и до дома № 83, корпуса 5. Ограничения будут действовать на одной полосе с обустройством временных уширений.

Ранее сообщалось, что с 20 июня по 30 сентября ограничат движение на Ленинградском шоссе. Ограничения движения связаны с продлением сроков реконструкции инженерных сетей на Ленинградском шоссе.

Речь идет боковом проезде Ленинградского шоссе в районе дома 84, строения 1, где ограничения будут действовать в круглосуточном режиме с поэтапным занятием одной полосы и об участке Ленинградского шоссе в районе этого же дома, где перекроют две полосы.

