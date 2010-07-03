Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение на Ленинградском шоссе ограничат с 20 июня по 30 сентября, передает Агентство "Москва".

Как пояснили в информационном центре транспортного комплекса столицы, ограничения движения связаны с продлением сроков реконструкции инженерных сетей на Ленинградском шоссе.

Речь идет боковом проезде Ленинградского шоссе в районе дома 84, строения 1, где ограничения будут действовать в круглосуточном режиме с поэтапным занятием одной полосы и об участке Ленинградского шоссе в районе этого же дома, где перекроют две полосы.

Уточняется, что в период с 15 по 30 сентября круглосуточно движение будет ограничено на Ленинградском шоссе в районе дома 80, строения 1.

Ранее сообщалось, что до 17 ноября закроют проезд на Серпуховском путепроводе. Ограничение движения вызвано капитальным ремонтом путепровода. Будут перекрывать до четырех полос с поэтапным занятием проезжей части. Ограничения будут актуальны круглосуточно.