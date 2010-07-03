Движение на Серпуховском путепроводе ограничат до осени

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение на Серпуховском путепроводе ограничат с 13 июня по 17 ноября 2019 г. из-за капитального ремонта, сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.

Ограничение движения в связи с капитальным ремонтом путепровода действуют с 13 июня по 17 ноября на Серпуховском путепроводе до четырех полос с поэтапным занятием проезжей части, а также подмостовое пространство Серпуховского путепровода на одной из трех полос.

Как уточняется, ограничения будут действовать круглосуточно