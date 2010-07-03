Движение по ряду улиц в Красносельском районе ограничат до августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Движение по ряду улиц в Красносельском районе столицы ограничат этим летом из-за работ на инженерных сетях. Ограничения будут действовать с 10 июня по 31 августа, сообщили в инфоцентре транспортного комплекса Москвы.
С 10 июня по 11 августа в круглосуточном режиме ограничат проезд на участке Малого Головина переулка, а с 19 июля по 19 августа – в районе дома № 13 по Костянскому переулку. В период с 29 июля по 26 августа круглосуточные ограничения введут на участке Селиверстова переулка. Кроме того, с 12 июня по 31 августа в таком же режиме будет ограничено движение по Ананьевскому переулку в районе дома № 13 по Даеву переулку, уточнили в инфоцентре.
По данным транспортного комплекса Москвы, с 12 июня по 29 августа круглосуточно ограничат проезд на двух участках: на пересечении Даева, Ананьевского и Костянского переулков, а также на участке Даева переулка – от дома № 12/16 до дома № 14. В районе дома № 4/2, строения 1 в Даевом переулке ограничения будут действовать с 20 июня по 31 августа круглосуточно.
Помимо этого, предупредили автомобилистов в инфоцентре, с 1 июля по 31 августа движение ограничат на следующих участках: в Селиверстовом переулке – в районе дома №15/9, строения 1 по Костянскому переулку и в районе дома № 1А, а также в районе дома № 14 – в Малом Головином переулке. Уточняется, что изменения коснутся одной полосы. При этом количество доступных для проезда полос останется прежним за счет ликвидации парковочного пространства.
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