Темы дня

Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

11:53

Движение по ряду улиц в Красносельском районе ограничат до августа

транспорт дороги перекрытия

11:53

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Движение по ряду улиц в Красносельском районе столицы ограничат этим летом из-за работ на инженерных сетях. Ограничения будут действовать с 10 июня по 31 августа, сообщили в инфоцентре транспортного комплекса Москвы.

С 10 июня по 11 августа в круглосуточном режиме ограничат проезд на участке Малого Головина переулка, а с 19 июля по 19 августа – в районе дома № 13 по Костянскому переулку. В период с 29 июля по 26 августа круглосуточные ограничения введут на участке Селиверстова переулка. Кроме того, с 12 июня по 31 августа в таком же режиме будет ограничено движение по Ананьевскому переулку в районе дома № 13 по Даеву переулку, уточнили в инфоцентре.

По данным транспортного комплекса Москвы, с 12 июня по 29 августа круглосуточно ограничат проезд на двух участках: на пересечении Даева, Ананьевского и Костянского переулков, а также на участке Даева переулка – от дома № 12/16 до дома № 14. В районе дома № 4/2, строения 1 в Даевом переулке ограничения будут действовать с 20 июня по 31 августа круглосуточно.

Помимо этого, предупредили автомобилистов в инфоцентре, с 1 июля по 31 августа движение ограничат на следующих участках: в Селиверстовом переулке – в районе дома №15/9, строения 1 по Костянскому переулку и в районе дома № 1А, а также в районе дома № 14 – в Малом Головином переулке. Уточняется, что изменения коснутся одной полосы. При этом количество доступных для проезда полос останется прежним за счет ликвидации парковочного пространства.

Читайте также

транспорт дороги перекрытия

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика