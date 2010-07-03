Движение на Сельскохозяйственной улице ограничат из-за инженерных работ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение на улице Сельскохозяйственной ограничат с 6 июня по 26 июля, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на информационный центр транспортного комплекса Москвы.

Ограничения будет действовать круглосуточно на двух полосах в районе дома № 29. Там будут вестись инженерные работы.

Ранее сообщалось, что из-за строительства ТПУ "Некрасовка" по 25 декабря ограничили движение в районе проспекта Защитников Москвы.

Ограничения будут действовать круглосуточно на пересечении улиц Покровской и Рождественской, улиц Сочинской и Рождественской, улиц Рождественской и Липчанского.