Движение транспорта ограничат на время закрытия Филевской линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение транспорта на западе Москвы ограничат с 8 по 10 июня из-за реконструкции Филевской линии метро, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу "Центра организации дорожного движения" (ЦОДД).

В районах Филевский парк и Дорогомилово обеспечат приоритетный проезд для городского транспорта. В частности, для проезда компенсационных маршрутов введут обособленную выделенную полосу на участке улицы Большая Дорогомиловская от улицы Раевского до площади Киевского вокзала.

Нельзя будет припарковаться на участке Украинского бульвара от Кутузовского проспекта до набережной Тараса Шевченко, участке улицы Барклая – между улицами Большая Филевская и Сеславинская, набережной Тараса Шевченко (в парковочном кармане перед левым поворотом на Украинский бульвар) и на разворотной площадке в районе дома №2, корпус 1 по улице Новозаводская.

Правый поворот с улицы Большая Дорогомиловская на площадь Киевского вокзала будет запрещен. Проехать можно будет с улицы Большая Дорогомиловская при движении от Бережковской набережной.

Таксистам запретят проезд по выделенной полосе на улице Большая Дорогомиловская. Водителей просят ознакомиться с планируемыми ограничениями движения, быть внимательными, выбирать маршруты объезда или пользоваться общественным транспортом.

8 и 9 июня для пассажиров закроют станции "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская". От станции "Киевская" можно будет доехать до станций "Международная" или "Александровский сад", а также сделать пересадку на Арбатско-Покровскую и Кольцевую линии метро.

Станция "Кунцевская" будет работать только для проезда по Арбатско-Покровской линии. В районе закрытого участка Филевской линии Мосгортранс запустит более 50 компенсационных автобусов бесплатных маршрутов КМ1 и КМ2.