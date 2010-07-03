Бесплатные автобусы запустят на время закрытия станций Филевской линии метро

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Более 50 автобусов будет курсировать 8–9 июня в районе временно закрытых станций Филевской линии метро. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУП "Мосгортранс".

Бесплатный транспорт будет запущен в районе участка Филевской линии метро – от "Киевской" до "Кунцевской". Для горожан будут доступны два компенсационных автобуса "КМ1" и "КМ2". На линии будет работать более 50 низкопольных автобусов особо большой и средней вместимости.

Автобусы "КМ1" будут курсировать между станциями "Киевская" и "Кунцевская" с остановками у станций метро "Кутузовская", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская". Маршрут "КМ2" пройдет через станции "Багратионовская" и "Фили".

Компенсационные маршруты будут работать с 05:00 до 02:00. Интервал движения будет не больше двух минут. Более подробно ознакомиться с информацией можно на остановках наземного транспорта, а также на информационных щитах.

На время закрытия станций в подземке будут работать инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров Московского метрополитена, которые помогут пассажирам сориентироваться и выбрать нужный маршрут. Также для обеспечения безопасности на станциях "Киевская" и "Кунцевская" будут дежурить сотрудники Службы безопасности и УВД на Московском метрополитене.

Временные ограничения необходимы для выполнения работ по реконструкции наземного участка. Строители должны установить там шумозащитные экраны, проложить под платформами трубопроводы и кабели, а также провести техобслуживание и замену электрооборудования, рельсов и шпал.

Чтобы свести к минимуму неудобства для пассажиров, для ремонта выбрали выходные, когда пассажиропоток на линии уменьшается в полтора раза, в отличие от будних дней.

В обычном режиме метрополитен заработает в понедельник, 10 июня, в 5:30 утра. До этого времени пассажиры смогут воспользоваться бесплатными компенсационными автобусами КМ. КМ1 будут следовать с промежуточными остановками у метро "Кутузовская", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская". Маршрут КМ2 обеспечит связь между станциями метро "Багратионовская" и "Фили".

