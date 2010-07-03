В столице на выходные закрыли девять станций метро

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Три станции Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена закрыты до 26 мая. Это связано с подготовкой к открытию участка Некрасовской линии подземки.

В субботу, 25 мая, не будут работать станции: "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники". В этот день поезда будут курсировать только между станциями "Планерная" и "Выхино".

В обычном режиме станции заработают уже в 5:30 26 мая.

На время закрытия пассажиры смогут пользоваться бесплатными автобусами "КМ", говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Автобусы будут курсировать между станциями "Выхино" и "Котельники" с остановками у станций метро "Лермонтовский проспект" и "Жулебино".

На линии будут работать около 100 автобусов особо большого класса. Интервал движения составит менее минуты.

Кроме того, до 26 мая включительно приостановлено движение поездов на участке Филевской линии между станциями "Киевская" и "Кунцевская".

Для пассажиров закрыты станции: "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк", "Пионерская".

Там будут ремонтировать пути, монтировать шумозащитные экраны и проводить другие работы в рамках реконструкции наземного участка.

На время закрытия наземного участка ветки между станциями будут курсировать автобусы "КМ".

В обычном режиме участок заработает 27 мая в 5:30.

Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин ранее сообщил, что в первых числах июня планируют открыть для пассажиров участок Некрасовской линии столичного метрополитена – от "Некрасовки" до "Косино".

Заммэра отметил, что следующий участок – от "Нижегородской" до "Лефортово" – находится в высокой степени готовности. Работу над ним завершат к концу текущего года.

Ветка будет проходить от улицы Нижегородская до района Некрасовка через районы Косино-Ухтомский, Нижегородский, Выхино-Жулебино и Рязанский. Ее протяженность составит более 17 километров.

На линии расположат восемь станций: "Нижегородская", "Стахановская улица", "Окская улица", "Юго-Восточная", "Косино", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка".