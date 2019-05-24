Ограничения в выходные: что перекроют и как объехать

В выходные, 25 и 26 мая, пассажиров метро ожидает закрытие сразу нескольких станций подземки: на Филевской и Таганско-Краснопресненской линиях. Из-за этого автомобилистов ждут ограничения на дорогах, чтобы общественный транспорт в районе закрытых станций работал без задержек. Рассказываем, что перекроют и как объехать, чтобы добраться до цели.



Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина

Закрытие станций метро

25 мая будут недоступны несколько станций Таганско-Краснопресненской линии метро – "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники". Поезда будут ходить только от "Планерной" до "Выхино". Для пассажиров в этот день запустят бесплатные автобусы "КМ" до закрытых станций. Около станций "Кузьминки" и "Выхино" будут дежурить кассы-автомобили, в которых можно будет купить билеты на одну поездку. Также на этих станциях будут работать мобильные кассиры. Фиолетовая ветка заработает в обычном режиме 26 мая, в 05:30. Ограничения связаны с подготовкой к открытию участка Некрасовской линии.

А для автомобилистов в связи с закрытием станций в районе Выхино-Жулебино изменится схема движения транспорта. Для компенсационных автобусных маршрутов сделают выделенные полосы на участках Рязанского проспекта – от улицы Хлобыстова до МКАД и Лермонтовского проспекта – от МКАД до дублера Лермонтовского проспекта.

Помимо этого, машины не пустят на улицу Хлобыстова в двух направлениях (от дома 3 до Рязанского проспекта) и на дублер Рязанского проспекта (от дома 105, строения 5 до улицы Хлобыстова).

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Также нельзя будет проехать по дублерам Лермонтовского проспекта (в обоих направлениях), Хвалынскому бульвару (в обоих направлениях) и улице Авиаконструктора Миля. Из-за ограничений временно будут недоступны пешеходные переходы на улицах Авиаконструктора Миля, Маршала Полубоярова и Хлобыстова.

Кроме того, на некоторых улицах запретят остановку и стоянку:

на участке улицы Генерала Кузнецова (от дублера улицы Авиаконструктора Миля до улицы Авиаконструктора Миля);

на участке улицы Авиаконструктора Миля (от улицы Привольной до улицы Генерала Кузнецова и от улицы Генерала Кузнецова до улицы Маршала Полубоярова, в том числе и в парковочных карманах);

на участке улицы Маршала Полубоярова (от улицы Авиаконструктора Миля до улицы Привольной, в том числе и в парковочных карманах);

на участке улицы Привольной (от улицы Маршала Полубоярова до улицы Генерала Кузнецова).

"Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская"

25 и 26 мая будет закрыт участок Филевской линии метро между станциями "Киевская" и "Кунцевская". В эти дни для пассажиров окажутся недоступны станции:. При этом "Киевская" будет открыта для проезда по Кольцевой линии и для пересадки на Арбатско-Покровскую и Филевскую линии. "Кунцевская" будет работать для пересадки и проезда по синей ветке.

В период закрытия для удобства пассажиров метро запустят бесплатные компенсационные автобусы "КМ": автобусы маршрута "КМ1" будут следовать с остановками у станций метро "Кутузовская", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская". А маршрут "КМ2" свяжет станции "Багратионовская" и "Фили". Компенсационные маршруты будут работать с 5 часов утра до 2 часов ночи. Все станции Филевской линии откроют 27 мая в 05:30.

В районе закрытых станций также введут выделенную полосу для проезда компенсационных автобусов на улице Большой Дорогомиловской – от улицы Раевского до площади Киевского вокзала.

Фото: transport.mos.ru

Также для движения общественного транспорта будет введен запрет на остановку-стоянку на некоторых участках улиц:

участок Украинского бульвара – от Кутузовского проспекта до набережной Тараса Шевченко;

участок улицы Барклая – от улицы Большой Филевской до улицы Сеславинской;

участок набережной Тараса Шевченко – парковочный карман перед левым поворотом на Украинский бульвар;

разворотная площадка на Новозаводской улице в районе дома 2, корпуса 1.

Футбольный матч

Также будут запрещены для проезда правые повороты с улицы Большой Дорогомиловской на 2-й Брянский переулок и на площадь Киевского вокзала. Проехать на 2-й Брянский переулок можно будет с улиц Киевской и Большой Дорогомиловской при движении в область, а повернуть на площадь Киевского вокзала можно с улицы Большой Дорогомиловской при движении от Бережковской набережной.

Движение в районе "ВЭБ Арены" перекроют во второй половине дня 26 мая. Там пройдет футбольный матч между столичным ЦСКА и самарским клубом "Крылья Советов".

Фото: transport.mos.ru

Из-за футбольного матча с 12 до 17 часов для автотранспорта перекроют проезд Березовой рощи – от Ходынского бульвара до 4-го Ходынского проезда. Также будет недоступен участок 3-й Песчаной улицы – от 2-й Песчаной до дома 23, корпуса 5 на Новопесчаной улице.

День городского округа в Троицке

Фото: transport.mos.ru

В ТиНАО движение транспорта перекроют 25 мая на нескольких улицах из-за проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню образования городского округа Троицк.

Перекрытие будет действовать на Сиреневом бульваре в районе дома 1 с начала дня до окончания мероприятия. Также движение перекроют на улице Пушковых – от улицы Школьной до улицы Центральной (с 9:00 до 10:30) и улицы Центральной – от улицы Пушковых до дома 5 по улице Центральной (с 9:00 до 10:30).

Кроме того, для проезда будут закрыты участки улицы Центральной – от дома 5 до дома 30 (с 10:30 до 12:15) и улицы Центральной – от дома 26 на улице Физической (с 22:25 до 22:35).