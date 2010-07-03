Движение транспорта ограничили в центре Москвы

В пятницу, 24 мая, в центре столицы ограничат движение в связи с празднованием Дня славянской письменности и культуры.
С 8:00 полностью перекрыли Ильинку от Красной площади до Старой площади, а также участок у Красной площади – от Варварки до Ильинки. Ограничения будут действовать до 15:00.
В центре столицы пройдет концерт "Мир, в котором я живу" с участием более 30 коллективов. В концертной программе представлено многообразие жанров славянской музыкальной культуры – от сочинений духовной музыки и оперных арий до народных и эстрадных песен.
По случаю праздника в Успенском соборе Кремля также пройдет божественная литургия. Основная идея праздника - тема духовного единства, сплочения славянских народов и почитания культурного наследия.
В районе Красной площади перекроют движение транспорта
Также на портале мэра и правительства столицы говорится и о других ограничениях в движении на дорогах в ближайшие дни. 26 мая на стадионе ЦСКА состоится футбольный матч. Из-за этого с 12:00 до 17:00 движение перекроют в проезде Березовой Рощи – от Ходынского бульвара до 4-го Ходынского проезда. В это же время для транспорта будет закрыта 3-я Песчаная улица от 2-й Песчаной до Новопесчаной улицы, дома 23, корпуса 5.
В центре столицы транспорт не сможет проехать по двум полосам улицы Серафимовича – от Софийской набережной до Болотной площади. Движение ограничили из-за прокладки инженерных коммуникаций на Болотной площади.
Кроме того, с 20 мая по 14 августа перекрыли по одной полосе в каждом направлении на Шлюзовом мосту – от Шлюзовой до Космодамианской набережной.
В эти выходные из-за ремонта на Филевской линии поезда не будут ходить между станциями "Кунцевская" и "Киевская". Пассажиры смогут воспользоваться бесплатными автобусами. Они будут курсировать с 05:00 до 02:00. В обычном режиме метро заработает 27 мая в 05:30. 25 мая закроют и три станции фиолетовой ветки метро – "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники". Ограничения необходимы для подготовки к открытию участка новой Некрасовской линии.
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