Движение на юго-востоке столицы ограничат в выходные

Столичные водители не смогут проехать по некоторым участкам на юго-востоке Москвы 25 и 26 мая. Ограничения введут из-за подготовки к открытию Некрасовской линии метро, сообщает ЦОДД.
Москвичам напомнили, что с 02:30 25 мая до 04:30 26 мая временно закроют станции "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники". В связи с этим в районе Выхино-Жулебино изменится схема движения транспорта – приоритет отдадут автобусам.
Обособленные выделенные полосы введут на участках Рязанского проспекта – от улицы Хлобыстова до МКАД и Лермонтовского проспекта – от МКАД до дублера Лермонтовского проспекта.
Помимо этого, машины не пустят на улицу Хлобыстова – от дома 3 до Рязанского проспекта и на дублер Рязанского проспекта – от дома 105, строение 5 до улицы Хлобыстова. Также нельзя будет проехать по дублерам Лермонтовского проспекта, Хвалынскому бульвару и улице Авиаконструктора Миля.
Из-за ограничений ликвидируют нерегулируемые пешеходные переходы на улицах Авиаконструктора Миля, Маршала Полубоярова и Хлобыстова.
В ЦОДД напомнили таксистам, что проезд по временным выделенным полосам разрешен только для общественного транспорта. Остальных автомобилистов попросили заранее изучить ограничения.
Ранее в районе Волоколамского шоссе движение ограничили до 27 августа. Это необходимо для проведения инженерных работ.
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