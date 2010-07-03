Движение в районе Волоколамского шоссе ограничено до конца августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

В районе Волоколамского шоссе ограничено движение по 27 августа в связи с проведением инженерных работ. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на информационный центр транспортного комплекса города.

"Ограничения движения в связи с продлением сроков прокладки инженерных сетей на Волоколамском шоссе действуют в Волоколамском проезде в районе дома № 3, корпуса 1 и дома № 5, корпуса 1 на одной полосе по 30 июня круглосуточно", – говорится в сообщении.

Кроме того, перекрытия действуют на проезде Стратонавтов в районе дома № 13, там ограничено движение на одной полосе с обустройством временных уширений по 21 июня круглосуточно и на двух полосах с 21 июня по 26 июля.

Также на данном участке будут временные ограничения в районе дома № 10, корпус 2, строение 1 по 23 мая с 01:30 до 05:30 на одной полосе, с 26 мая по 2 июня с 01:30 до 05:30 частично на одной полосе, с 13 июля по 16 августа на одной полосе с обустройством временных уширений, с 26 по 31 июля круглосуточно на одной полосе, а также с 16 по 27 августа круглосуточно частично на одной полосе.

Ранее сообщалось, что с 20 по 26 мая движение транспорта перекроют в Большом Козихинском переулке в связи с работами по благоустройству. Там будут прокладывать кабельную канализацию, вести работы по устройству кабельных колодцев, а также работы по горизонтально направленному бурению, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Во второй половине дня 26 мая перекроют движение в районе "ВЭБ Арены". Там пройдет футбольный матч между столичным ЦСКА и "Крыльями Советов".