Движение у "ВЭБ Арены" перекроют 26 мая из-за футбольного матча

Движение в районе "ВЭБ Арены" перекроют во второй половине дня воскресенья, 26 мая. Там пройдет футбольный матч между столичным ЦСКА и "Крыльями Советов". О перекрытиях сообщили в микроблоге "Московского транспорта" в Twitter.
Водителей предупредили, что из-за футбольного матча с 12:00 до 17:00 для автотранспорта полностью перекроют проезд Березовой рощи – от Ходынского бульвара до 4-го Ходынского проезда.
26 мая с 12:00 до 17:00 будет перекрыто движение вблизи стадиона "ВЭБ Арена"⚽️🏃♂️ Будьте внимательны, планируйте свой маршрут заранее! pic.twitter.com/a4JO7Axkjo
В воскресенье для проезда также будет недоступен участок 3-й Песчаной улицы – от 2-й Песчаной до дома № 23, корпус 5 на Новопесчаной улице.
Ранее сообщалось, что с 22 мая по 30 августа движение ограничат на участке улицы Серафимовича от Софийской набережной до Болотной площади. Это связано с работами по прокладке инженерных коммуникаций на Болотной площади. Как уточнили в инфоцентре транспортного комплекса столицы, движение будет перекрыто по двум полосам с обустройством временных уширений.
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