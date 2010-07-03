Движение у "ВЭБ Арены" перекроют 26 мая из-за футбольного матча

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение в районе "ВЭБ Арены" перекроют во второй половине дня воскресенья, 26 мая. Там пройдет футбольный матч между столичным ЦСКА и "Крыльями Советов". О перекрытиях сообщили в микроблоге "Московского транспорта" в Twitter.

Водителей предупредили, что из-за футбольного матча с 12:00 до 17:00 для автотранспорта полностью перекроют проезд Березовой рощи – от Ходынского бульвара до 4-го Ходынского проезда.

26 мая с 12:00 до 17:00 будет перекрыто движение вблизи стадиона "ВЭБ Арена"⚽️🏃‍♂️ Будьте внимательны, планируйте свой маршрут заранее! pic.twitter.com/a4JO7Axkjo — Московский транспорт (@DtRoad) 20 мая 2019 г.



В воскресенье для проезда также будет недоступен участок 3-й Песчаной улицы – от 2-й Песчаной до дома № 23, корпус 5 на Новопесчаной улице.

Ранее сообщалось, что с 22 мая по 30 августа движение ограничат на участке улицы Серафимовича от Софийской набережной до Болотной площади. Это связано с работами по прокладке инженерных коммуникаций на Болотной площади. Как уточнили в инфоцентре транспортного комплекса столицы, движение будет перекрыто по двум полосам с обустройством временных уширений.