Движение на улице Серафимовича ограничат с 22 мая по 30 августа

На участке улицы Серафимовича от Софийской набережной до Болотной площади ограничат движение, передает Агентство "Москва".

Как уточнили в информационном центре транспортного комплекса столицы, ограничение движения вызвано прокладкой инженерных коммуникаций на Болотной площади и будет действовать круглосуточно с 22 мая по 30 августа.

Движение будет перекрыто по двум полосам с обустройством временных уширений.

Ранее сообщалось об ограничении проезда на участке Шлюзового моста от Шлюзовой набережной до Космодамианской набережной.