Движение по Шлюзовому мосту ограничат с 20 мая по 14 августа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение транспорта по Шлюзовому мосту ограничат с 20 мая по 14 августа в связи с проведением строительных работ, передает Агентство "Москва".

Как уточнили в инфоцентре транспортного комплекса столицы, ограничение проезда будет действовать круглосуточно на участке Шлюзового моста от Шлюзовой набережной до Космодамианской набережной.

Отмечается, что перекроют по одной полосе в каждом направлении.

Ранее сообщалось, что инженерные работы начали на Болотной набережной. До 15 декабря там ограничили движение на одной полосе по улице Серафимовича.