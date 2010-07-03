Полосу на Болотной набережной перекрыли до 15 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Инженерные работы начали на Болотной набережной. До 15 декабря там ограничили движение, сообщает информационный центр транспортного комплекса Москвы.

Перекрытия введут на одной полосе от дома 11, строения 1 по улице Серафимовича.

Во время работ на участке организуют приоритетное права проезда общественного транспорта и уберут парковку.

