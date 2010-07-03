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06:43

Движение транспорта ограничат в Таганском районе Москвы

транспорт перекрытия дороги

06:43

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Фото: портал Москва 24/Роман Васильев

Движение транспорта нограничат в Таганском районе столицы с 13 по 20 мая из-за реконструкции газопровода.

Как сообщили Агентсву "Москва" в информационном центре транспортного комплекса Москвы, частично перекроют одну полосу на участке улицы Малая Андроньевская.

Также частично ограничат участок Малого Рогожского переулка с 15 по 20 мая и Рогожского Вала – сначала с 26 по 31 мая, затем с 26 июня по 10 июля и с 12 по 30 июля.

В то же время круглосуточно на одной полосе ограничение будет действовать на улице Вековая с 1 по 25 июня.

В связи с продлением сроков работ на инженерных сетях движение, кроме того, перекроют на нескольких улицах в поселке Толстопальцево, входящего в состав района Внуково.

Так, с 15 мая по 15 июля полностью в круглосуточном режиме ограничат движение по улицам Кленовая, Радиомаяк, Центральная, Чехова, Тупиковая и в Местном проезд.

Ранее сообщалось, что движение транспорта с 15 по 30 мая ограничат на пяти улицах Пресненского района Москвы из-за реконструкции инженерных сетей.

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транспорт перекрытия дороги

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