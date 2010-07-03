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00:41

Движение перекроют на пяти улицах в Пресненском районе Москвы

транспорт перекрытия дороги

00:41

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Фото: портал Москва 24/Роман Васильев

Движение транспорта на пяти улицах Пресненского района Москвы ограничат с 15 по 30 мая 2019 года из-за реконструкции инженерных сетей.

Как сообщили Агентству "Москва" в информационном центре транспортного комплекса города, ограничения будут действовать круглосуточно на одной полосе.

Будут перекрыты участки улиц Пресненский Вал, Красная Пресня, Заморенова, а также в Столярном и Большом Трехгорном переулках.

Вместе с тем будет происходить обустройство временных уширений и ликвидация парковочного пространства.

Ранее стало известно, что движение будет ограничено на участке Третьего транспортного кольца (ТТК) в столице с 15 мая по 15 августа.

Круглосуточно будет перекрыта одна полоса на участке от Новодевичьей до Лужнецкой набережной в связи с реконструкцией дорожного покрытия.

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транспорт перекрытия дороги

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