Велофестиваль и кросс. Как изменится схема движения в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Иванко
В выходные автомобилистов не пустят на улицы, где проведут весенний велофестиваль, Московский полумарафон и Плехановский кросс. Об ограничениях движения 18 и 19 мая сообщает официальный портал мэра и правительства столицы.
Крайнюю правую полосу на проспекте Академика Сахарова, от Бульварного до Садового кольца, перекроют в рамках весеннего велофестиваля. Ограничения введут 18 мая с 12:00 до полуночи и 19 мая с 16:30 до 20:00. Кроме того, 19 мая с 00:00 до 16:30 движение на участке полностью перекроют.
Водителям посоветовали заранее планировать маршрут и объезжать участок проспекта Академика Сахарова, от Садового кольца до Каланчевской улицы, с 00:00 до 18:00 воскресенья.
"Мосгорсправка": велофестиваль
18 мая в столице пройдет Плехановский кросс. Ради него с 10:00 до 15:00 перекроют часть Стремянного переулка, улицу Щипок, Большой Строченовский переулок, улицу Зацепу и Зацепский тупик.
Свою лепту в схему движения внесет и Московский полумарафон. Утром 19 мая машины не смогут проехать по улицам Лужники, Хамовнический Вал, Новодевичьей, Лужнецкой, Пречистенской и Саввинской набережным.
Помимо этого, перекроют улицу Балчуг, Ростовскую, Кремлевскую, Раушскую, Космодамианскую, Шлюзовую, Софийскую набережные, Фалеевский переулок, Болотную улицу и площадь Васильевский Спуск.
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