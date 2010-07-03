Темы дня

Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

10:38

Велофестиваль и кросс. Как изменится схема движения в столице

транспорт перекрытия спорт

10:38

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Иванко

В выходные автомобилистов не пустят на улицы, где проведут весенний велофестиваль, Московский полумарафон и Плехановский кросс. Об ограничениях движения 18 и 19 мая сообщает официальный портал мэра и правительства столицы.

Крайнюю правую полосу на проспекте Академика Сахарова, от Бульварного до Садового кольца, перекроют в рамках весеннего велофестиваля. Ограничения введут 18 мая с 12:00 до полуночи и 19 мая с 16:30 до 20:00. Кроме того, 19 мая с 00:00 до 16:30 движение на участке полностью перекроют.

Водителям посоветовали заранее планировать маршрут и объезжать участок проспекта Академика Сахарова, от Садового кольца до Каланчевской улицы, с 00:00 до 18:00 воскресенья.

"Мосгорсправка": велофестиваль

18 мая в столице пройдет Плехановский кросс. Ради него с 10:00 до 15:00 перекроют часть Стремянного переулка, улицу Щипок, Большой Строченовский переулок, улицу Зацепу и Зацепский тупик.

Свою лепту в схему движения внесет и Московский полумарафон. Утром 19 мая машины не смогут проехать по улицам Лужники, Хамовнический Вал, Новодевичьей, Лужнецкой, Пречистенской и Саввинской набережным.

Помимо этого, перекроют улицу Балчуг, Ростовскую, Кремлевскую, Раушскую, Космодамианскую, Шлюзовую, Софийскую набережные, Фалеевский переулок, Болотную улицу и площадь Васильевский Спуск.

транспорт перекрытия спорт

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика