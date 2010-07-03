Движение в столице перекроют из-за проведения Московского полумарафона 19 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Михаил Сипко

19 мая перекроют движение транспорта на центральных набережных. Ограничения связаны с проведением Московского полумарафона, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на информационный центр транспортного комплекса Москвы.

Перекрытия будут действовать на улице Лужники (с 7:00 до 13:30), на улице Хамовнический Вал (с 7:30 до 12:00), на Новодевичьей (с 7:30 до 12:10), на Лужнецкой набережной (с 8:00 до 13:30), на Пречистенской (с 8:00 до 12:10) и на Саввинской набережных (с 8:00 до 10:40).

Также перекрытия введут на улице Московорецкая и Большом Москворецком мосту (с 8:00 до 12:00), на улице Балчуг (с 8:00 до 11:40), на Ростовской набережной (с 8:10 до 10:20), на Кремлевской набережной (с 8:10 до 12:10), на Раушской набережной (с 8:20 до 11:50), на Космодамианской и Шлюзовой набережных (с 8:20 до 11:30).

На Софийской набережной и в Фалеевском переулке перекрытия будут действовать с 8:20 до 12:15, на улице Болотная и площади Васильевский спуск – с 8:20 до 12:30.

Также 19 мая на Садовом кольце перекроют движение из-за проведения Московского велофестиваля. Ограничения будут действовать на проспекте Академика Сахарова от Бульварного до Садового кольца и от Садового кольца до улицы Каланчевская и Маши Порываевой на одной крайней правой полосе в каждом направлении 18 мая с 12:00 до 23:59 и 19 мая с 16:30 до 20:00 и с 18:00 до 20:00 соответственно.

Перекрытия на этих участках будет действовать 19 мая с 00:01 до 16:30 и с 00:01 до 18:00 соответственно. 19 мая движение на Садовом кольце полностью перекроют с 6:00, на улице Каланчевской – от Садового кольца до улицы Маши Порываевой с 13:00 с открытием движения по мере прохождения колонны.

18 мая в районе станций метро "Павелецкая" и "Серпуховская" перекроют движение на нескольких улицахиз-за проведения "Плехановского кросса 2019". Полное перекрытие будет действовать с 10:00 до 15:00 и коснется шести участков.