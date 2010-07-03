В Москве перекроют участки нескольких улиц у станций метро "Павелецкая" и "Серпуховская"

18 мая в районе станций метро "Павелецкая" и "Серпуховская" перекроют движение на нескольких улицах. Ограничения связаны с проведением "Плехановского кросса 2019", сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на информационный центр транспортного комплекса Москвы.
Полное перекрытие будет действовать с 10:00 до 15:00 и коснется шести участков. Это Стремянный переулок в районе дома № 36 и участок от дома № 35 до дома № 23/19.
Также нельзя будет проехать на участке улицы Щипок – от дома № 2 до дома № 8, строение 14, а также на участке Большого Строченовского переулка – от дома № 5 до дома № 23В, строения 2.
Будут перекрыты участки улицы Зацепы – от дома № 19/2 до дома № 35 и Зацепского тупика – от дома № 4, строения 1 до дома № 13, строения 1.
18 мая перекроют движение по 3-й Песчаной улице и проезду Березовой рощи из-за футбольного матча ЦСКА – "Ахмат". Ограничения будут действовать с 14:30 до 19:30.
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