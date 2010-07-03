Улицы у "ВЭБ Арены" перекроют из-за матча ЦСКА – "Ахмат"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Движение по 3-й Песчаной улице и проезду Березовой рощи перекроют 18 мая из-за футбольного матча ЦСКА – "Ахмат". Встреча состоится на стадионе "ВЭБ Арена".

Как уточнили в информационном центре транспортного комплекса столицы, ограничения будут действовать с 14:30 до 19:30.

Помимо этого, движение перекроют от Ходынского бульвара до 4-го Ходынского проезда, а также от 2-й Песчаной улицы до Новоспечаной улицы.

В субботу с перекрытиями столкнутся водители, которые поедут мимо станций метро "Павелецкая" и "Серпуховская". Это связано с проведением "Плехановского кросса – 2019".

Перекрытие введут в 10:00 и снимут в 15:00. Ограничения коснутся Стремянного переулка, улицы Щипок, Большого Строченовского переулка, улицы Зацепы и Зацепского тупика.

Ранее сообщалось, что с 14 по 19 мая перекроют Благовещенский переулок. Там будут проходить работы по благоустройству.

