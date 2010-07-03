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08:46

Благовещенский переулок перекроют с 14 по 19 мая

город дороги благоустройство

08:46

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Благовещенский переулок полностью перекроют для проезда транспорта с 23:00 14 мая до 23:00 19 мая. Там будут проходить работы по благоустройству, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Водителям посоветовали объезжать перекрытый участок по Тверской улице или по Трехпрудному и Мамоновскому переулкам. Отмечается, что на период работ движение в Мамоновском переулке временно сделают двухсторонним. Сориентироваться автомобилистам помогут информационные щиты.

Как уточнили в пресс-службе столичного департамента капремонта, в ходе работ в Благовещенском переулке оборудуют кабельную канализацию. Для этого специалисты проложат там около 550 метров траншей, установят свыше 20 одинарных колодцев. Это позволит убрать под землю воздушные кабельные линии. "Из-за большого количества инженерных коммуникаций в районе проезжей части, а также из-за стесненных условий обеспечить безопасное движение автотранспорта и пешеходов в этот период не представляется возможным", − пояснили в ведомстве.

В пресс-службе также добавили, что в благоустройстве примут участие шесть экскаваторов-погрузчиков, три компрессора, семь самосвалов и еще четыре единицы спецтранспорта. На стройплощадке будут задействованы 25 человек.

Ранее сообщалось, что 13 мая работы по благоустройству начнутся на улице Ильинка и в прилегающих к ней переулках. Ремонт будут проводить в несколько этапов и планируют завершить до конца сентября.

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город дороги благоустройство

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