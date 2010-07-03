Ильинку и прилегающие к ней переулки благоустроят

Работы по благоустройству улицы Ильинка и прилегающих переулков стартуют 13 мая. Завершить их планируют до конца сентября, передает портал мэра и правительства столицы.
Отмечается, что мероприятия по комплексному благоустройству Ильинки и соседних переулков охватят площадь более пяти гектаров. Работы будут проводить в несколько этапов.
Сначала благоустроят саму Ильинку, Ветошный переулок и участки Большого Черкасского и Старопанского переулков. Затем специалисты перейдут к ремонту других участков Большого Черкасского и Старопанского переулков, а также приведут в порядок Никольский, Ипатьевский и Никитников переулки.
Автомобилистов предупредили что на время работ по благоустройству будут перекрывать отдельные полосы движения. При этом возможность проехать по Ильинке на машине сохранится.
С 13 мая по 1 июля полностью перекроют Ветошный переулок. Отмечается, что движения транспорта по нему нет и сейчас, но во время благоустройства в переулке запретят парковку.
Как рассказали в столичном департаменте капремонта, в рамках работ на Ильинке и в прилегающих переулках уберут под землю все воздушные кабельные линии. Тротуары сделают более широкими и замостят гранитной плиткой общей площадью почти 19 тысяч квадратных метров.
Специалисты уложат более четырех тысяч метров гранитного бордюрного камня и установят свыше 200 фонарей с энергосберегающими лампами. Там также появятся новые скамейки, урны и навигационные стелы. Кроме того, в зоне благоустройства разобьют почти 700 квадратных метров газона, высадят деревья и кустарники.
10 мая в столице стартовали работы по благоустройству улицы Остоженки и прилегающих переулков – Мансуровского и Кропоткинского. Между этими переулками разобьют сквер, а для автомобилистов организуют парковочные карманы на 90 машино-мест.
Также сообщалось, что до конца года столичные власти намерены завершить реконструкцию набережной Шитова и причала Черкизовского пруда. На набережной пруда обновят причал и террасу, обустроят два деревянных настила для прогулок, а также создадут места отдыха с качелями и беседками.
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