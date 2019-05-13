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Москва 24

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Культура

13 мая, 12:42

Московский Велофестиваль: до старта главного велоcобытия весны – неделя

город фестивали

19 мая велолюбители, поклонники велоспорта и активные горожане смогут собраться в центре города на Садовом кольце на большой городской праздник – Весенний Московский Велофестиваль. Это новый формат, объединяющий спорт, культуру, активный образ жизни и ставящий Москву в один ряд с крупнейшими европейскими и мировыми столицами.

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Миссия Велофестиваля – развитие велосипедной культуры в городе и продвижение принципов и ценностей здорового образа жизни среди горожан и гостей Москвы.

"С каждым годом к велодвижению присоединяется все больше москвичей. Это люди всех возрастов, которые открывают для себя велосипед по-новому: не только для прогулок в парках, но и как удобное средство передвижения для повседневных поездок. Велофестиваль – это большой праздник для жителей, которые уже сейчас меняют город в лучшую сторону, совмещая время в дороге с пользой для здоровья – а также для тех, кто планирует влиться в их ряды. Это событие, которого ждут с нетерпением тысячи людей, причем не только в столице", – заявил представитель оргкомитета Московского Велофестиваля, советник руководителя департамента транспорта Москвы Алексей Митяев.

Утром перед открытием Велофестиваля состоится легендарная велогонка "Садовое кольцо" – заезд на время для спортсменов-любителей разного уровня подготовки.

"В 2019 году велогонка вошла в перечень событий UCI (Международный союз велосипедистов) в категории "Спорт для всех", что подтвердило ее высокий международный статус. Сегодня Москва полностью готова к проведению важнейших спортивных мероприятий на должном уровне", – рассказал президент Национальной ассоциации ветеранов и любителей велоспорта Игорь Струтинский.

Регистрация участников проходит на сайте, где каждый может выбрать предпочтительный формат соревнования. По завершению гонки будет дан старт Весеннему Велофестивалю, и все желающие смогут проехать большой колонной по Садовому кольцу, освобожденному от машин.

Сбор гостей и участников с 12:00 на проспекте Сахарова, старт – в 13:00.

Почетный партнер Московского Весеннего Велофестиваля 2019 – Посольство Индии в России. Участие команды посольства будет посвящено празднованию 150-летия со дня рождения Махатмы Ганди – "Великой Души" XX века, чьи идеи и принципы о мире и ненасилии, включая окружающую среду, оказывают огромное влияние на прогрессивные умы во всем мире. На площадке Посольства Индии будет организована специальная программа, посвященная данному событию.

Для гостей Весеннего Велофестиваля и любительской велогонки будет подготовлена развлекательная программа. На фестивале участников ожидают конкурс костюмов "Велотеатр", будет организован фудмаркет – LocalFoodFest и активности от партнеров проекта.

Одним из самых зрелищных элементов программы станет Freestyleshow во главе с мировой звездой велофристайла Павлом Алехиным. Кроме того, со стрит-арт перформансом выступит известный художник Покрас Лампас. Вместе с гостями Велофестиваля он создаст художественное послание в будущее.

Для самых маленьких гостей Велофестиваля тоже состоится свой велозаезд: это будет беговелогонка для детей от 2-4 лет.

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